Стартует марафон «Живой классики»

В библиотеках России с 18 ноября начинается недельный марафон «Живой классики», сообщают организаторы. Для школьников подготовили десятки мастер-классов и занимательных лекций о подростковой литературе, писательские встречи и презентации Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Как помочь школьникам полюбить чтение? Какой литературой интересуются современные подростки? Как стать хорошим чтецом? С 18 по 24 ноября на эти и другие вопросы будут отвечать профессионалы в области литературы, актерского мастерства и библиотекари. Акция «Неделя Живой Классики» проходит в России уже третий раз, в ней участвуют как крупные областные, так и небольшие сельские и школьные библиотеки.