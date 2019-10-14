Стартовал третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Старт заявочной кампании дали в рамках первого заседания наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей», который прошёл в Сочи в образовательном центре «Сириус». Председателем совета является Владимир Путин.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Он проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч. Назначения на высокие позиции получили 150 «Лидеров России». Из них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне, с опытом руководства от пяти лет. Для участников в возрасте младше 35 лет достаточно двух лет работы на руководящей должности.

Конкурс является отличной платформой для региональных лидеров. Он даёт им возможность показать себя на местах, а также найти наставников федерального уровня.

В новом сезоне конкурса уже на этапе окружных полуфиналов у участников появится возможность познакомиться с представителями региональной власти и владельцами крупного регионального и федерального бизнеса, завести связи на местах и попробовать решить реальные задачи, стоящие перед регионом.

В этом году конкурс проходит по следующей схеме:

Этап 1: онлайн-регистрация участников 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.).

Этап 2: дистанционный этап (октябрь—декабрь 2019 г.).

Этап 3: очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь—март 2020 г.).

Этап 4: суперфинал (март 2020 г.).

Наставниками для победителей конкурса станут известные государственные деятели, руководители крупных корпораций и бизнеса. 300 финалистов получат по 1 миллиону рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов.

Из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Кроме того, каждый участник конкурса, прошедший тестирование, получит рекомендации по развитию своих управленческих компетенций от лучших HR специалистов.

Отдельные призы предусмотрены для победителей и финалистов в различных компетенциях.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на его официальном сайте.