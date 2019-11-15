Стартовал месячник безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период

Мероприятия в его рамках будут проходить с сегодняшнего дня по 15 декабря. На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Игорь Тарасов, начальник управления по безопасности администрации Орла, доложил о том, как будет обеспечиваться безопасность людей на водных объектах в осенне-зимний период. В районе водных объектов появятся знаки «Переход по льду запрещен», а также информационные стенды о мерах безопасности на льду. С появлением на водоемах города ледяного покрова планируется проведение совместных рейдов управления безопасности с сотрудниками ГУ МЧС России по Орловской области и полиции. Особое внимание уделят участку под мостом Дружбы. В школах и детских садах с детьми пройдут образовательные беседы о правилах поведения на водных объектах в зимний период.