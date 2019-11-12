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Орел12.11.2019 Вторник 09:19
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  3. Стартовал II этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Стартовал II этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

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12.11.2019

Он продлится до 22 ноября во всех субъектах Российской Федерации. Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. УМВД призывает граждан, располагающих сведениями о лицах, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств, незамедлительно обратиться по телефону доверия 41-38-56. Звонок анонимный. По вопросам лечения и реабилитации консультируют сотрудники "Орловского наркологического диспансера 77-07-03 и психолог молодежного телефона доверия 44-52-55.

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