Стартовал II этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
12.11.2019
Он продлится до 22 ноября во всех субъектах Российской Федерации. Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. УМВД призывает граждан, располагающих сведениями о лицах, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств, незамедлительно обратиться по телефону доверия
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