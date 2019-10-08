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Орел08.10.2019 Вторник 16:22
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Стало известно условие перехода на новую транспортную схему

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08.10.2019

Его озвучил глава Управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов. По его словам, вводить единую для областного центра и Орловского района схему можно только при условии параллельного ввода единого проездного билета. Предполагается, что такой документ позволит пассажирам свободно перемещаться по маршрутам единой схемы и делать неограниченное число пересадок.

Коршунов уточнил, что его ведомство направило соответствующие послания в ответственные за данный вопрос властные структуры.

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