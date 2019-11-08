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Орел08.11.2019 Пятница 14:33
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Стало известно, кто займётся контейнерными площадками в Орле

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08.11.2019

Состоялся аукцион на благоустройство и ремонт территорий бункерных и контейнерных площадок в Орле. Как следует из аукционной документации, победителем торгов признано МУП «РОУ Орла». Работы должны быть завершены в течение 60 дней с момента заключения контракта. Речь идет о ремонте и благоустройстве 23 площадок в областном центре, расположенных в разных районах города.

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