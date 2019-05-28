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Стало известно, как будут выглядеть после ремонта сквер Гуртьева и парк «Ботаника»

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28.05.2019

В областной администрации прошло заседание по вопросам благоустройства Орла.

В парке «Ботаника» планируют — установить скамьи, урны, светильники, уложить рулонное покрытие, установить дополнительное игровое оборудование и малые архитектурные формы на Детской площадке. Кроме того, запланировано дополнительное обустройство входной группы. В частности, предстоит организация газона и посадка кустов; демонтаж шлагбаума и установка парковочных столбов. Стоимость работ — 9 млн. рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

На бульваре Победы предстоит замена существующего покрытия тротуаров (асфальта на тротуарную плитку) и проезжей части (от ул. Сурена Шаумяна до ул. Октябрьской), озеленение территории. Стоимость работ — 16 млн. рублей.

В сквере Гуртьева будет произведена замена существующего покрытия тротуаров, озеленение территории, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, светильники), подсветка памятников. В этом году также предусмотрена замена наружного электроосвещения. Стоимость работ — 8 млн. рублей.

В настоящее время объявлены конкурсные процедуры по благоустройству бульвара Победы и парка Ботаника, срок окончания подачи заявок — 14 июня. По благоустройству сквера Гуртьева закупка будет размещена до конца месяца.

Теги:ОрёлОрловская областьблагоустройство

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