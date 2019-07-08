Стало известно имя ещё одного кандидата на выборах в Госдуму от Орловской области

Партия «Родина» выдвинула на дополнительные выборы Сергея Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатуру Кузнецова одобрили на съезде партии в ходе тайного голосования.

Ранее своих кандидатов выдвинули КПРФ (Ивана Дынковича), «Единая Россия» (Ольгу Пилипенко), «Справедливая Россия» (Руслана Перелыгина), «Яблоко» (Валерия Чудо) и ЛДПР (Романа Неверова). Также в качестве самовыдвиженца на выборы идёт Марина Прокофьева.

Судьба одного вакантного места в Государственной Думе, которое освободилось после смерти Николая Ковалёва, будет решаться 8 сентября, во всероссийский Единый день голосования.