Стало известно будущее Орловской области

Прогноз по развитию Орловщины до 2022 года обсудили в областной администрации.

Пока что планируется, что к этому времени Валовой региональный продукт вырастет до 227 миллиардов рублей, инвестиции в основной капитал нашего региона — до 175 миллиардов 300 миллионов рублей, средняя зарплата жителей Орловской области — до 35 тысяч 100 рублей.

В то же время размер государственного долга Орловской области должен сократиться примерно на четверть миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.