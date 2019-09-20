Пострадавший в ДТП у орловской АЗС ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии

Стали известны подробности о состоянии детей, пострадавших в ДТП во Мценском районе 19 сентября. Это мальчики 14 и 16 лет.

Как выяснил «Первый областной», наиболее пострадал старший подросток. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшего признали нетранспонтабельным. В данный момент он остаётся в реанимации Мценской ЦРБ. Подросток подключён к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое, но стабильное.

Второй пострадавший находится в НКМЦ имени Круглой. У него диагностированы ушиб головного мозга, перелом ключицы и травма живота.

Авария случилась 19 сентября в 19:20 на трассе «Крым» в районе 325 километра.

Как сообщили в ГИБДД, водитель легкового автомобиля Chery, выезжая с территории АЗС в левую сторону (по направлению к Орлу), не уступил дорогу грузовику Iveco, ехавшему прямо по трассе в противоположную сторону (по направлению к Москве). Произошло столкновение.

В результате ДТП погиб водитель (1977 года рождения) и его взрослый пассажир (1970 года рождения). Они скончались на месте аварии. Двое пострадавших несовершеннолетних также ехали в Chery на пассажирских сиденьях.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области