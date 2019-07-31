Стали известны подробности ДТП в Орле с перевернувшимся Daewoo Matiz

ДТП случилось 30 июля около 13:30 в Северном районе на улице Михалицына на кольцевой развязке. Вопреки первоначальной информации, КАМАЗ не участвовал в аварии.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, женщина-водитель, управляя Daewoo, не уступила дорогу автомобилю Toyota, хотя тот имел право на преимущество согласно правилам дорожного движения. В результате столкновения Matiz перевернулся на крышу.

Авария обошлась без погибших и пострадавших.