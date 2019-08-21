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Орел21.08.2019 Среда 15:53
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  3. Стали известны подробности ЧП на Мценском полигоне ТБО

Стали известны подробности ЧП на Мценском полигоне ТБО

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21.08.2019

Возгорание началось 16 августа и продолжалось 2 дня. В результате соседний населённый пункт (деревня Жилинково) оказалась окутана едким дымом. Однако обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия ЧП ликвидировали силами пожарной части № 10, используя 5 единиц техники. Также МУП «Коммунальщик» предоставил сотрудникам МЧС 2 автомашины-цистерны.

К настоящему моменту последствия возгорания устранены. В ближайшее время на полигон доставят экскаватор для окончательной ликвидации последствий ЧП.

Также на месте происшествия организовано дежурство сотрудников пожарной части № 10 для предотвращения повторного возгорания.

Теги:ОрёлОрловская областьМЧСпожарполигон ТБОМценск

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