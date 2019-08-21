Стали известны подробности ЧП на Мценском полигоне ТБО
21.08.2019
Возгорание началось 16 августа и продолжалось 2 дня. В результате соседний населённый пункт (деревня Жилинково) оказалась окутана едким дымом. Однако обошлось без погибших и пострадавших.
Последствия ЧП ликвидировали силами пожарной части № 10, используя 5 единиц техники. Также МУП «Коммунальщик» предоставил сотрудникам МЧС 2 автомашины-цистерны.
К настоящему моменту последствия возгорания устранены. В ближайшее время на полигон доставят экскаватор для окончательной ликвидации последствий ЧП.
Также на месте происшествия организовано дежурство сотрудников пожарной части № 10 для предотвращения повторного возгорания.
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