Стали известны подробности ЧП на Мценском полигоне ТБО

Возгорание началось 16 августа и продолжалось 2 дня. В результате соседний населённый пункт (деревня Жилинково) оказалась окутана едким дымом. Однако обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия ЧП ликвидировали силами пожарной части № 10, используя 5 единиц техники. Также МУП «Коммунальщик» предоставил сотрудникам МЧС 2 автомашины-цистерны.

К настоящему моменту последствия возгорания устранены. В ближайшее время на полигон доставят экскаватор для окончательной ликвидации последствий ЧП.

Также на месте происшествия организовано дежурство сотрудников пожарной части № 10 для предотвращения повторного возгорания.