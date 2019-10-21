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Стали известны планы по ремонту орловских дорог на будущий год

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21.10.2019

Соответствующую информацию озвучили на аппаратном совещании у губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Как рассказал глава «Орёлгосзаказчика» Сергей Волков, в 2020 году в регионе приведут в порядок 17 участков автодорог, в том числе 10 дорог регионального и межмуниципального значения и 7 дорог местного значения (вне границ населённых пунктов). Общая протяжённость участков составит 89 километров. Ремонт обойдётся примерно в 700 миллионов рублей.

Также о планах рассказал глава администрации Орла Александр Муромский. В областном центре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в будущем годуприведут в порядок 10 объектов дорожного ремонта. Работы будут вестись на улице 60 лет Октября, Московском шоссе, Автовокзальной, Ливенской, Старо-Московской, Васильевской улицах, улицах 5 Августа, Розы Люксембург и Тульской, а также в переулке Южном.

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