Стали известны доходы и расходы Орловщины в будущем году

Параметры бюджета на 2020 год озвучили на совещании в областной администрации.

Планируется, что объём доходов будет равен объёму доходов и составит 33 миллиарда 800 миллионов рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы составят 21 миллиард 400 миллионов рублей, безвозмездные поступления — 12 миллиардов 400 миллионов рублей.

Прирост поступлений в бюджет ожидается по всем основным видам налогов. Об этом информирует пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.