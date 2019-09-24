Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел24.09.2019 Вторник 12:24
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Стали известны доходы и расходы Орловщины в будущем году

Стали известны доходы и расходы Орловщины в будущем году

Версия для печати

24.09.2019

Параметры бюджета на 2020 год озвучили на совещании в областной администрации.

Планируется, что объём доходов будет равен объёму доходов и составит 33 миллиарда 800 миллионов рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы составят 21 миллиард 400 миллионов рублей, безвозмездные поступления — 12 миллиардов 400 миллионов рублей.

Прирост поступлений в бюджет ожидается по всем основным видам налогов. Об этом информирует пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычковбюджет Орловской области

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57384

Добавил новость: 

Другие новости раздела

24.09.2019

Орловская область не стала лидером страны по росту зарплат

24.09.2019

Годовалая пассажирка «Газели» пострадала в ДТП в Орле

24.09.2019

«Гастролёра-сквернослова» задержали в Орле

24.09.2019

Отопительный сезон начался в Орле раньше срока

24.09.2019

«Уклонисты» обеспечат половину осеннего призыва в Орловской области

$ USD63.9453(+0.1)24.09
€ EUR70.2759(-0.32)24.09

Наш опрос

Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online