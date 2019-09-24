Стали известны доходы и расходы Орловщины в будущем году
24.09.2019
Параметры бюджета на 2020 год озвучили на совещании в областной администрации.
Планируется, что объём доходов будет равен объёму доходов и составит 33 миллиарда 800 миллионов рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы составят 21 миллиард 400 миллионов рублей, безвозмездные поступления — 12 миллиардов 400 миллионов рублей.
Прирост поступлений в бюджет ожидается по всем основным видам налогов. Об этом информирует пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
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