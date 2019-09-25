Стали известны адреса новых орловских остановок
25.09.2019
В ближайшее время в Орле появятся 5 новых остановочных павильонов. Их оборудуют у стадиона имени Ленина, у завода «Автосельмаш», на улицах Октябрьской, 150, и Раздольной (у перекрёстка с Болховским шоссе), а также в Пищевом переулке у дома № 9.
В данный момент мэрия заказала павильоны и ждёт прибытия поставки.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57418
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