Стали известны адреса новых орловских остановок

В ближайшее время в Орле появятся 5 новых остановочных павильонов. Их оборудуют у стадиона имени Ленина, у завода «Автосельмаш», на улицах Октябрьской, 150, и Раздольной (у перекрёстка с Болховским шоссе), а также в Пищевом переулке у дома № 9.

В данный момент мэрия заказала павильоны и ждёт прибытия поставки.