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Орел25.09.2019 Среда 13:00
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Стали известны адреса новых орловских остановок

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25.09.2019

В ближайшее время в Орле появятся 5 новых остановочных павильонов. Их оборудуют у стадиона имени Ленина, у завода «Автосельмаш», на улицах Октябрьской, 150, и Раздольной (у перекрёстка с Болховским шоссе), а также в Пищевом переулке у дома № 9.

В данный момент мэрия заказала павильоны и ждёт прибытия поставки.

Теги:Орловская областьадминистрация Орлаостановки общественного транспорта

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