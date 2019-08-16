Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел16.08.2019 Пятница 18:57
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Стала известна судьба пропавшего в Орле мальчика

Стала известна судьба пропавшего в Орле мальчика

Версия для печати

16.08.2019

Василий Юрченко 2008 года рождения, пропавший в районе поликлиники № 3, найден живым и здоровым. Об этом сообщает «Поисково-спасательный отряд „Поиск пропавших детей — Орёл“».

Мальчик убежал от мамы 15 августа. Утром 16 августа он позвонил с Привокзальной площади на номер «02» и сообщил, что потерялся. Спустя сутки его нашли рядом с местом пропажи.

В процессе поисков было установлено, что мальчик сменил одежду. Это выяснилось благодаря системе видеокамер наблюдения «Безопасный город».

Теги:ОрёлОрловская областьпоиск пропавшихдети

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56685

Добавил новость: 

Другие новости раздела

16.08.2019

Орловчан напугал пустой чемодан

16.08.2019

Орловчанам помогут подняться вверх

16.08.2019

На 230 мест в новом орловском детсаду претендуют 405 дошкольников

16.08.2019

Орлу сделают подарок на День знаний

16.08.2019

«Зебра» не спасла орловчанина от ДТП

$ USD65.9961(+0.11)17.08
€ EUR73.2227(-0.23)17.08

Наш опрос

Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online