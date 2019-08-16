Стала известна судьба пропавшего в Орле мальчика

Василий Юрченко 2008 года рождения, пропавший в районе поликлиники № 3, найден живым и здоровым. Об этом сообщает «Поисково-спасательный отряд „Поиск пропавших детей — Орёл“».

Мальчик убежал от мамы 15 августа. Утром 16 августа он позвонил с Привокзальной площади на номер «02» и сообщил, что потерялся. Спустя сутки его нашли рядом с местом пропажи.

В процессе поисков было установлено, что мальчик сменил одежду. Это выяснилось благодаря системе видеокамер наблюдения «Безопасный город».