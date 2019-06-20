Стала известна причина сегодняшнего затопления набережной Оки и Орлика в Орле
20.06.2019
Причиной стали текущие работы на ТЭЦ, в частности — регулировка уровня щитов на плотине. Ситуация вернётся в норму в ближайшее время.
Сообщения о затоплении нижнего променада набережной стали появляться в социальных сетях утром сегодняшнего дня. Между тем, в последние дни в Орле не было обильных осадков, которые, как правило, и приводят к таким результатам.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55415
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