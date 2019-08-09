Стала известна дата запуска орловского «Кванториума»

Детский технопарк начнёт работу в сентябре этого года. Об этом сообщила глава департамента образования Татьяна Крымова на заседании профильного комитета областного Совета народных депутатов.

В первый месяц осени будут проводиться теоретические занятия, затем школьники приступят к практике на современном оборудовании. Его поставки начнутся в текущем месяце.

На первоначальном этапе технопарк разместится в здании Дворца пионеров и школьников имени Гагарина.

Проект обойдётся в 73 миллиона рублей.

Подать заявку на обучение в «Кванториуме» могут орловчане в возрасте от 12 до 17 лет на официальном сайте.

Детские технопарки «Кванториум» организуются в рамках всероссийского проекта в различных регионах страны. Сейчас работают 89 парков в 62 регионах. Их основная цель — обеспечить дополнительное образование детей в сфере новых инженерных и компьютерных технологий на базе современного высокотехнологичного оборудования.