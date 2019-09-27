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Орел27.09.2019 Пятница 17:00
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Стала известна дата «собачьих» слушаний в Орле

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27.09.2019

Они состоятся 16 октября в 16 часов в малом зале здания администрации города.

Речь идёт о публичных слушаниях, посвящённых поправкам в городские «Правила благоустройства и санитарного содержания». Горсовет одобрил их в первом чтении на этой неделе.

Поправки касаются правил выгула домашних собак в публичных местах. Оговаривается, что «друзей человека» нельзя отпускать в одиночестве на дороги, во дворы, а также в помещения общего пользования многоквартирных домов и лифты. Запрещается выгул собак на территории общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, а также на детских и спортивных площадках.

Также подчёркивается, что владельцы собак обязаны убирать «продукты жизнедеятельности» за своими питомцами.

Если поправки пройдут публичные слушания, то для того, чтобы они вступили в силу, потребуется ещё раз утвердить их на городском совете.

Теги:Орловская областьадминистрация Орлапубличные слушаниявыгул собак

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