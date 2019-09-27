Стала известна дата «собачьих» слушаний в Орле

Они состоятся 16 октября в 16 часов в малом зале здания администрации города.

Речь идёт о публичных слушаниях, посвящённых поправкам в городские «Правила благоустройства и санитарного содержания». Горсовет одобрил их в первом чтении на этой неделе.

Поправки касаются правил выгула домашних собак в публичных местах. Оговаривается, что «друзей человека» нельзя отпускать в одиночестве на дороги, во дворы, а также в помещения общего пользования многоквартирных домов и лифты. Запрещается выгул собак на территории общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, а также на детских и спортивных площадках.

Также подчёркивается, что владельцы собак обязаны убирать «продукты жизнедеятельности» за своими питомцами.

Если поправки пройдут публичные слушания, то для того, чтобы они вступили в силу, потребуется ещё раз утвердить их на городском совете.