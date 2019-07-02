Стала известна дата ремонта моста в Детском парке
02.07.2019
Деревянный мост через Орлик планируется привести в порядок до Дня города (5 августа). Смета и необходимые документы подготовлены, в ближайшее время городское УКХ направит их в администрацию Орла.
Глава администрации города Александр Муромский отметил, что многие жители сообщают о плачевном состоянии сооружения. Между тем, 5 августа нагрузка на мост существенно вырастет.
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