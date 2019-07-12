Стала известна дата «экстренной» сессии Горсовета Орла

Внеочередное заседание состоится 16 июля в 10 часов. Для того, чтобы провести сессию, депутаты вернутся с каникул. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета.

Народные избранники рассмотрят вопрос о благоустройстве сквера Ермолова, а также внесут изменения в городской бюджет на текущий год.