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Стал известен «заменитель» Ольги Пилипенко в горсовете Орла

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08.10.2019

Освободившийся мандат передадут Наталье Зубцовой — директору школы № 33.

Пилипенко (экс-ректор ОГУ имени Тургенева) сложила с себя полномочия депутата городского совета после того, как победила на дополнительных выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

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