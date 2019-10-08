Стал известен «заменитель» Ольги Пилипенко в горсовете Орла

Освободившийся мандат передадут Наталье Зубцовой — директору школы № 33.

Пилипенко (экс-ректор ОГУ имени Тургенева) сложила с себя полномочия депутата городского совета после того, как победила на дополнительных выборах в Государственную Думу Российской Федерации.