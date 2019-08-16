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Орел16.08.2019 Пятница 12:52
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Стал известен победитель «зелёного» аукциона

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16.08.2019

Контракт на озеленение территорий Орла стоимостью 14 миллионов 800 тысяч рублей получило МУП «Зеленстрой». Предприятие являлось единственным участником аукциона.

До конца этого года «Зеленстрой» должен провести работу по демонтажу и монтажу (а также по ремонту) ряда топиарных фигур, расчистить береговую часть Оки, кроме того, предприятие обязано высадить цветы и деревья на некоторых общественных территориях.

Теги:ОрёлОрловская областьозеленениеаукционЗеленстрой

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