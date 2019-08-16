Стал известен победитель «зелёного» аукциона

Контракт на озеленение территорий Орла стоимостью 14 миллионов 800 тысяч рублей получило МУП «Зеленстрой». Предприятие являлось единственным участником аукциона.

До конца этого года «Зеленстрой» должен провести работу по демонтажу и монтажу (а также по ремонту) ряда топиарных фигур, расчистить береговую часть Оки, кроме того, предприятие обязано высадить цветы и деревья на некоторых общественных территориях.