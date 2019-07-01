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Стал известен ещё один кандидат на выборах в Госдуму от Орловской области

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01.07.2019

«Справедливая Россия» выдвинула для участия в дополнительных выборах в российский парламент от нашего региона Руслана Перелыгина. Кандидатуру утвердили на заседании президиума центрального совета партии в Москве. Одновременно одобрили кандидатов на выборах в Госдуму ещё в трёх регионах России.

В данный момент Перелыгин является руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия» и депутатом Орловского областного Совета народных депутатов.

Дополнительные выборы в Государственную думу пройдут в Орловской области в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Кандидаты будут бороться за единственное место в парламенте, которое освободилось после ухода из жизни Николая Ковалёва.

Теги:ОрёлОрловская область

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