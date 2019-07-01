Стал известен ещё один кандидат на выборах в Госдуму от Орловской области
01.07.2019
«Справедливая Россия» выдвинула для участия в дополнительных выборах в российский парламент от нашего региона Руслана Перелыгина. Кандидатуру утвердили на заседании президиума центрального совета партии в Москве. Одновременно одобрили кандидатов на выборах в Госдуму ещё в трёх регионах России.
В данный момент Перелыгин является руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия» и депутатом Орловского областного Совета народных депутатов.
Дополнительные выборы в Государственную думу пройдут в Орловской области в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Кандидаты будут бороться за единственное место в парламенте, которое освободилось после ухода из жизни Николая Ковалёва.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55655
Другие новости раздела
$ USD63.0756(+0.03)29.06
€ EUR71.8179(+0.15)29.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?