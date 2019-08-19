Средняя орловская зарплата превысила важную отметку

Уровень номинальной средней оплаты труда в Орловской области «перевалил» через 30 тысяч рублей. По данным Территориальнорго органа Федеральной службы государственной статистики (Орёлстата), итоговый показатель за июнь составил 31 тысячу 324 рубля.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост составил 5,3%. По сравнению с предыдущим месяцем текущего года показатель увеличился на 5%.