Средняя орловская зарплата превысила важную отметку
19.08.2019
Уровень номинальной средней оплаты труда в Орловской области «перевалил» через 30 тысяч рублей. По данным Территориальнорго органа Федеральной службы государственной статистики (Орёлстата), итоговый показатель за июнь составил 31 тысячу 324 рубля.
По сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост составил 5,3%. По сравнению с предыдущим месяцем текущего года показатель увеличился на 5%.
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