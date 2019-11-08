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Орел08.11.2019 Пятница 22:47
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  3. Средний размер назначенных месячных пенсий в Орловской области на 1 октября сложился в сумме 13 739 рублей

Средний размер назначенных месячных пенсий в Орловской области на 1 октября сложился в сумме 13 739 рублей

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08.11.2019

Такие данные приводит Орелстат. По данным регионального отделения ПФР, по состоянию на 1 октября этого года на учете состояло 269 тыс. пенсионеров, из них 185 — получают страховые пенсии по старости, 66 тыс. пенсионеров — пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

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