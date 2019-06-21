Спикер орловского Облсовета высказался по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Леонид Музалевский подчеркнул, что главной задачей на сегодняшний день остаётся реализация национальных проектов, которые являются стержнем для работы государственной власти. По словам председателя регионального парламента, конкретная итоговая задача — «поставить экономику на новые рельсы и повысить уровень жизнь наших граждан».

Также Музалевский отметил, что прямо во время открытого диалога с россиянами Путин принял несколько важных для Орловской области решений, связанных с господдержкой фермеров, строительством ФАПов и переездом специалистов на работу в сельскую местность.