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Орел21.06.2019 Пятница 16:52
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  3. Спикер орловского Облсовета высказался по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Спикер орловского Облсовета высказался по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным»

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21.06.2019

Леонид Музалевский подчеркнул, что главной задачей на сегодняшний день остаётся реализация национальных проектов, которые являются стержнем для работы государственной власти. По словам председателя регионального парламента, конкретная итоговая задача — «поставить экономику на новые рельсы и повысить уровень жизнь наших граждан».

Также Музалевский отметил, что прямо во время открытого диалога с россиянами Путин принял несколько важных для Орловской области решений, связанных с господдержкой фермеров, строительством ФАПов и переездом специалистов на работу в сельскую местность.

Теги:ОрёлОрловская область

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