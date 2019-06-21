Спикер орловского Облсовета высказался по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным»
21.06.2019
Леонид Музалевский подчеркнул, что главной задачей на сегодняшний день остаётся реализация национальных проектов, которые являются стержнем для работы государственной власти. По словам председателя регионального парламента, конкретная итоговая задача — «поставить экономику на новые рельсы и повысить уровень жизнь наших граждан».
Также Музалевский отметил, что прямо во время открытого диалога с россиянами Путин принял несколько важных для Орловской области решений, связанных с господдержкой фермеров, строительством ФАПов и переездом специалистов на работу в сельскую местность.
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