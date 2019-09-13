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Спикер орловского облсовета прокомментировал информацию о возможном повышении тарифов на вывоз мусора

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13.09.2019

Информация о том, что такое повышение может произойти, прозвучала на сессии Орловского областного Совета народных депутатов 13 сентября.

«Тарифы поднимать больше некуда», — так прокомментировал новость спикер регионального парламента Леонид Музалевский. Также председатель областного совета пообещал, что депутатский корпус будет обязательно держать данный вопрос на постоянном контроле.

Кроме того, Музалевский дал поручение провести выездную проверку, чтобы изучить реальную ситуацию на мценском пункте сортировки мусора. По мнению некоторых депутатов, там не идёт настоящая работа, а создаётся видимость активности.

Теги:Орловская областьобластной советЛеонид Музалевский

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