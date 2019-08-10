Спикер орловского облсовета прокомментировал информацию о транспортном налоге

Информация о «возможности внесения изменений в областной закон „О транспортном налоге“ в части увеличения ставок для мощных, дорогих и элитных автомобилей» появилась в ряде орловских СМИ.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, комментируя эту информацию, сообщил: «Повода для беспокойства нет. В настоящий момент депутатский корпус не видит веских причин для повышения транспортного налога».

Также Музалевский отметил, что данный вопрос имеет высокую важность, так как очень многие жители Орловской области владеют транспортными средствами.