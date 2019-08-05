Спикер Облсовета поздравил орловчан с праздником
05.08.2019
В своём поздравлении председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, обращаясь к орловчанам, заявил:
«76 лет назад Орловщина была освобождена от фашистского гнёта.
Мы отдаём дань памяти и глубокой признательности поколению победителей, отстоявших Отечество на фронтах и самоотверженно трудившихся в тылу. Благодаря их подвигу наш город носит славное имя города первого салюта, Города воинской славы!
Я хочу поблагодарить всех жителей за преданность своей малой Родине, работу на благо региона. Помните, если мы вместе, нам по плечу любые задачи! Мира вам, здоровья, счастья и благополучия!»
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