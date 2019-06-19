Спикер областного парламента оценил качество ремонта дорог в частном секторе Орла

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский побывал с инспекцией в Железнодорожном районе, где сейчас приводят в порядок Серпуховскую и Смоленскую улицы. Список объектов, подлежащих ремонту, формировался на основе заявок местных жителей.

Дороги обустраивают с помощью укладки асфальтогранулята. Это материал, который образуется после фрезерования первоначального асфальтобетонного покрытия. Такая «асфальтовая крошка» после раскатывания привращается в прочное и однородное покрытие.