Спикер областного парламента оценил качество ремонта дорог в частном секторе Орла
19.06.2019
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский побывал с инспекцией в Железнодорожном районе, где сейчас приводят в порядок Серпуховскую и Смоленскую улицы. Список объектов, подлежащих ремонту, формировался на основе заявок местных жителей.
Дороги обустраивают с помощью укладки асфальтогранулята. Это материал, который образуется после фрезерования первоначального асфальтобетонного покрытия. Такая «асфальтовая крошка» после раскатывания привращается в прочное и однородное покрытие.
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