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Орел08.11.2018 Четверг 15:14
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  3. Спецпроект «Социальная корзина» поможет орловцам меньше тратить на продукты в торговых центрах

Спецпроект «Социальная корзина» поможет орловцам меньше тратить на продукты в торговых центрах

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08.11.2018

О нововведении рассказали в правительстве Орловской области.

Пока что власти региона вовлекли в проект ООО «Мир вкуса» (которому принадлежит торговый центр «Атолл») и ООО «Европа» (владельца сети одноимённых супермаркетов). В этих торговых точках появятся жизненно важные продукты из официальной «социальной корзины», которые будут продаваться по минимальным ценам. Они будут отмечены специальными оранжевыми ценниками.

Как заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков, если опыт окажется успешным, его распространят и на другие торговые сети.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпродукты питания

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