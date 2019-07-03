Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел03.07.2019 Среда 19:08
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Спецкомиссия в Орле уличила подрядчика в финансовой недобросовестности

Спецкомиссия в Орле уличила подрядчика в финансовой недобросовестности

Версия для печати

03.07.2019

В областном центре создана специальная межведомственная комиссия по увеличению доходной части городского бюджета, которая проверяет на финансовую добросовестность подрядчиков, исполняющих муниципальные контракты.

В центре внимания — вопросы неформальной занятости, своевременной и полной выплаты заработной платы, налогов, предоставления социальных гарантий.

Сообщается, что комиссия выявила факт выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума. Виновная организация пообещала исправить нарушение и уведомить об этом мэрию.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55757

Добавил новость: 

Другие новости раздела

03.07.2019

Орловское отделение ЛДПР определилось с кандидатом на допвыборах в Госдуму

03.07.2019

Орловская сотрудница полиции умышленно не выполнила требования прокурора

03.07.2019

Обладателей самых высоких и низких зарплат определили в Орловской области

1.5
03.07.2019

КСП Орла рассказала об убытках и нарушениях на «Трамвайно-троллейбусном предприятии»

1
03.07.2019

«Карточный домик» в Орле загорелся по неизвестным причинам

$ USD63.4951(+0.27)04.07
€ EUR71.6034(+0.2)04.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online