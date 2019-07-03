Спецкомиссия в Орле уличила подрядчика в финансовой недобросовестности
03.07.2019
В областном центре создана специальная межведомственная комиссия по увеличению доходной части городского бюджета, которая проверяет на финансовую добросовестность подрядчиков, исполняющих муниципальные контракты.
В центре внимания — вопросы неформальной занятости, своевременной и полной выплаты заработной платы, налогов, предоставления социальных гарантий.
Сообщается, что комиссия выявила факт выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума. Виновная организация пообещала исправить нарушение и уведомить об этом мэрию.
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