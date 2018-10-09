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Специалисты «Орловского референтного центра Россельхознадзора» исследовали рыбу на радиоактивность

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09.10.2018

Специалисты «Орловского референтного центра Россельхознадзора» провели 15 радиологических исследований рыбы. Превышений по показателям безопасности не выявлено.

Кроме пищевой продукции исследовались пробы кормов и добавок.

Как пояснили в Россельхознадзоре, основные радионуклиды, которые накапливаются в рыбе — это цезий-137 и стронций-90. Цезий накапливается в мышечной ткани и внутренних органах, стронций — в костях.

Наибольшее количество радионуклидов содержится в голове и внутренностях рыбы, выловленной в пресных водоемах, особенно в озёрах.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49730

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