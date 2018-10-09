Специалисты «Орловского референтного центра Россельхознадзора» исследовали рыбу на радиоактивность

Специалисты «Орловского референтного центра Россельхознадзора» провели 15 радиологических исследований рыбы. Превышений по показателям безопасности не выявлено.

Кроме пищевой продукции исследовались пробы кормов и добавок.

Как пояснили в Россельхознадзоре, основные радионуклиды, которые накапливаются в рыбе — это цезий-137 и стронций-90. Цезий накапливается в мышечной ткани и внутренних органах, стронций — в костях.

Наибольшее количество радионуклидов содержится в голове и внутренностях рыбы, выловленной в пресных водоемах, особенно в озёрах.