Спецавтобаза ищет сотрудников
08.11.2019
МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» требуются трактористы и водители транспортно-уборочной техники. Для тракториста обязательно наличие водительского удостоверения машиниста-тракториста. Заработная плата — 21 тыс. рублей. Водителям транспортно-уборочной техники достаточно иметь водительское удостоверение категории В, С. Заработная плата — 24 тыс. рублей. Всего муниципальное предприятие готово принять на работу 20 человек: 12 водителей и восемь трактористов, сообщает сайт администрации Орла
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