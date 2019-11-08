Спецавтобаза ищет сотрудников

МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» требуются трактористы и водители транспортно-уборочной техники. Для тракториста обязательно наличие водительского удостоверения машиниста-тракториста. Заработная плата — 21 тыс. рублей. Водителям транспортно-уборочной техники достаточно иметь водительское удостоверение категории В, С. Заработная плата — 24 тыс. рублей. Всего муниципальное предприятие готово принять на работу 20 человек: 12 водителей и восемь трактористов, сообщает сайт администрации Орла