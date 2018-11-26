«Спасское-Лутовиново» приглашает людей с ограниченными возможностями здоровья и их родственников и друзей к участию в акции «Музей для всех»

Музей-заповедник Тургенева организует мероприятия в рамках Всероссийской инклюзивной акции 1 и 2 декабря.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и их друзей предлагаются бесплатные экскурсии, обычные и адаптированные (для людей с нарушением слуха необходимо сопровождение сурдопереводчика).

Также для таких посетителей предлагается интерактивная программа «Тайны бабушкина сундука», в рамках которой можно будет подержать в руках экспонаты из этнографической экспозиции, а также научиться изготавливать куклы-обереги. Участниками программы могут стать до десяти человек.