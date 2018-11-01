«Спасское-Лутовиново» будет шефствовать над могилой Тургенева в Санкт-Петербурге
01.11.2018
Музей-заповедник Тургенева «Спасское-Лутовиново» будет шефствовать над могилой писателя в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.
Писатель похоронен на Волковском кладбище северной столицы.
Решение о закреплении могилы за музеем принято после посещения захоронения активистами Российского военно-исторического общества.
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