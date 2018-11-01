«Спасское-Лутовиново» будет шефствовать над могилой Тургенева в Санкт-Петербурге

Музей-заповедник Тургенева «Спасское-Лутовиново» будет шефствовать над могилой писателя в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

Писатель похоронен на Волковском кладбище северной столицы.

Решение о закреплении могилы за музеем принято после посещения захоронения активистами Российского военно-исторического общества.