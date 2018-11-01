Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел01.11.2018 Четверг 14:05
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. «Спасское-Лутовиново» будет шефствовать над могилой Тургенева в Санкт-Петербурге

«Спасское-Лутовиново» будет шефствовать над могилой Тургенева в Санкт-Петербурге

Версия для печати

01.11.2018

Музей-заповедник Тургенева «Спасское-Лутовиново» будет шефствовать над могилой писателя в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

Писатель похоронен на Волковском кладбище северной столицы.

Решение о закреплении могилы за музеем принято после посещения захоронения активистами Российского военно-исторического общества.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50241

Добавил новость: 

Другие новости раздела

01.11.2018

Орловчанка выиграла Чемпионат мира по армспорту

01.11.2018

Сегодня закрывается навигация для маломерных судов в Орловской области

01.11.2018

В областном центре «подсветят» памятник Героям-комсомольцам

01.11.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о планах на дни юбилея Тургенева

01.11.2018

По поручению Андрея Клычкова муниципальные власти области готовят списки "неблагоустроенных" объектов

$ USD65.5962(-0.18)01.11
€ EUR74.4189(-0.37)01.11

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online