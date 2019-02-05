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Орел05.02.2019 Вторник 12:23
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Спасение кота в Орле стало новым видеохитом интернета

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05.02.2019

Соответствующий ролик появился на сайте «Пикабу».

Как сообщают в соцсетях, забавный случай произошёл у дома по улице Генерала Жадова, 2. Кот залез на дерево, спасаясь от собак, и не смог самостоятельно спуститься. Ему помог местный житель.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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