Спасение кота в Орле стало новым видеохитом интернета

Соответствующий ролик появился на сайте «Пикабу».

Как сообщают в соцсетях, забавный случай произошёл у дома по улице Генерала Жадова, 2. Кот залез на дерево, спасаясь от собак, и не смог самостоятельно спуститься. Ему помог местный житель.