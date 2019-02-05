Спасение кота в Орле стало новым видеохитом интернета
05.02.2019
Соответствующий ролик появился на сайте «Пикабу».
Как сообщают в соцсетях, забавный случай произошёл у дома по улице Генерала Жадова, 2. Кот залез на дерево, спасаясь от собак, и не смог самостоятельно спуститься. Ему помог местный житель.
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