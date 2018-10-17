«Созвездие Орла-2018» пройдёт 26 октября
17.10.2018
Международный фестиваль «Созвездие Орла-2018» пройдёт 26 октября.
Мероприятие проводится на базе Орловского государственного института культуры.
Фестиваль состоится в 11-й раз.
Мероприятие организует творческий коллектив кафедры режиссуры театрализованных представлений при поддержке Орловского отделения Союза театральных деятелей России.
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