«Союз пенсионеров России» приглашает на курсы компьютерной грамотности

Мероприятие организуется для граждан пенсионного и предпенсионного возраста при содействии областного отделения Пенсионного фонда и регионального Департамента социальной защиты населения. Обучение проводится по программе «Основы компьютерной грамотности» по программе из 24 учебных часов. Группы комплектуются из 10 человек.

Прошедшие обучение научатся работать на компьютере, пользоваться электронной почтой, социальными сетями, личными кабинетами различных ведомств.

В Орле учебные площадки располагаются в региональном центре интернет-образования (Наугорское шоссе, 40), Аграрном университете (ул. Генерала Родина, 69), Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС (бульвар Победы, 5А), технологическом техникуме (ул. Раздольная, 100) и в институте культуры (ул. Лескова, 15). В других муниципальных образованиях курсы пройдут на базе средних школ.