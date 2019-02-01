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Орел01.02.2019 Пятница 20:39
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  3. «Союз пенсионеров России» приглашает на курсы компьютерной грамотности

«Союз пенсионеров России» приглашает на курсы компьютерной грамотности

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01.02.2019

Мероприятие организуется для граждан пенсионного и предпенсионного возраста при содействии областного отделения Пенсионного фонда и регионального Департамента социальной защиты населения. Обучение проводится по программе «Основы компьютерной грамотности» по программе из 24 учебных часов. Группы комплектуются из 10 человек.

Прошедшие обучение научатся работать на компьютере, пользоваться электронной почтой, социальными сетями, личными кабинетами различных ведомств.

В Орле учебные площадки располагаются в региональном центре интернет-образования (Наугорское шоссе, 40), Аграрном университете (ул. Генерала Родина, 69), Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС (бульвар Победы, 5А), технологическом техникуме (ул. Раздольная, 100) и в институте культуры (ул. Лескова, 15). В других муниципальных образованиях курсы пройдут на базе средних школ.

Желающим пройти обучение следует обращаться в Пенсионный фонд (телефон 72-92-33) или в центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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