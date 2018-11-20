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Орел20.11.2018 Вторник 16:52
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  3. Советский районный суд Орла принял решение о взыскании с экс-руководителя орловского отделения «Сбербанка» 82 миллионов рублей

Советский районный суд Орла принял решение о взыскании с экс-руководителя орловского отделения «Сбербанка» 82 миллионов рублей

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20.11.2018

Советский районный суд Орла принял решение о взыскании с экс-руководителя орловского отделения «Сбербанка» Ольги Немцовой примерно 82 миллионов рублей.

Исковые требования предъявила прокуратура.

Как напомнили в «надзорном ведомстве», Немцова, используя свое служебное положение, поспособствовала получению незаконного кредита в размере 105 миллионов рублей. 83 из них так и не были возвращены банку.

Ещё в 2014 году районный суд признал орловчанку виновной в пособничестве и оштрафовал на 120 тысяч рублей. Однако эту сумму с неё не взыскали из-за истечения срока давности. Областной суд, в который обратилась защита Немцовой, и вовсе отменил приговор.

В 2017 году прокурор Орловской области Иван Полуэктов добился пересмотра этого дела.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпрокуратураСбербанк

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