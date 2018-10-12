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Орел12.10.2018 Пятница 16:13
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  3. Советский районный суд Орла отказался давать «добро» на взятие под стражу водителя троллейбуса – участника ДТП у остановки «Дворец спорта»

Советский районный суд Орла отказался давать «добро» на взятие под стражу водителя троллейбуса – участника ДТП у остановки «Дворец спорта»

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12.10.2018

Однако орловчанке на время следствия и суда запретили управлять транспортными средствами.

Между тем, на аресте водителя настаивал Следственный Комитет.

Женщина подозревается в уголовном преступлении «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальным наказанием за такие деяния является лишение свободы на срок до семи лет.

По версии следствия, орловчанка, управляя троллейбусом, допустила наезд на пешеходов, которые находились на проезжей части в связи с высадкой из автобуса или посадкой в него. После водитель продолжила движение и допустила наезд на автобус, а затем — на дорожное металлическое ограждение и на дерево. Итогом стала смерть троих человек, ещё двое пострадали.

ДТП произошло 9-го октября примерно в 14 часов 40 минут.

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