Советский районный суд Орла оставил на свободе гендиректора ООО «Успех», обвиняемого в мошенничестве

Суд отказал следствию в заключении его под стражу.

Однако предпринимателя ограничили в общении с лицами, которые участвуют в уголовном делопроизводстве, а также их знакомыми, запретили пользоваться сотовой связью и интернетом, а также наложили на него и другие подобные ограничения.

Бизнесмен обвиняется по статье «хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере».

По версии следствия, мужчина, находясь в составе организованной группы, с 2013 года по 2018 год мошенническим путём завладел денежными средствами шести потерпевших на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч рублей.