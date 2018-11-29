Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.11.2018 Четверг 16:52
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Советский районный суд Орла оставил на свободе гендиректора ООО «Успех», обвиняемого в мошенничестве

Советский районный суд Орла оставил на свободе гендиректора ООО «Успех», обвиняемого в мошенничестве

Версия для печати

29.11.2018

Суд отказал следствию в заключении его под стражу.

Однако предпринимателя ограничили в общении с лицами, которые участвуют в уголовном делопроизводстве, а также их знакомыми, запретили пользоваться сотовой связью и интернетом, а также наложили на него и другие подобные ограничения.

Бизнесмен обвиняется по статье «хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере».

По версии следствия, мужчина, находясь в составе организованной группы, с 2013 года по 2018 год мошенническим путём завладел денежными средствами шести потерпевших на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьсудмошенничество

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/51037

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.11.2018

Сегодня в Шаблыкино губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил детям-сиротам ключи от квартир

29.11.2018

У жительницы Мценского района украли телефон в кафе

29.11.2018

Митрополит Орловский и Болховский Антоний освятил иконостас для атомной подводной лодки «Орёл»

29.11.2018

Сегодня Горсовет Орла одобрил изменённые правила благоустройства и санитарного содержания города

29.11.2018

Во Мценском районе не создали специализированную службу по вопросам похоронного дела

$ USD66.6342(-0.31)30.11
€ EUR75.8897(+0.37)30.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online