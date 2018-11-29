Советский районный суд Орла оставил на свободе гендиректора ООО «Успех», обвиняемого в мошенничестве
29.11.2018
Суд отказал следствию в заключении его под стражу.
Однако предпринимателя ограничили в общении с лицами, которые участвуют в уголовном делопроизводстве, а также их знакомыми, запретили пользоваться сотовой связью и интернетом, а также наложили на него и другие подобные ограничения.
Бизнесмен обвиняется по статье «хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой в особо крупном размере».
По версии следствия, мужчина, находясь в составе организованной группы, с 2013 года по 2018 год мошенническим путём завладел денежными средствами шести потерпевших на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч рублей.
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