Совет ветеранов ФСБ России предложил присвоить одной из улиц Орла имя Николая Ковалева
22.05.2019
Обращение рассмотрели на заседании профильной Орловской городской комиссии.
Комиссия одобрила предложение и приняла решение присвоить название «улица имени генерала армии Ковалёва» безымянной улице, расположенной в микрорайоне «Зареченский» между улицами Мостовой и Емлютина параллельно Карачевскому шоссе. Как сообщает мэрия, это не потребует перерегистрации граждан и недвижимости.
Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии Горсовета.
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