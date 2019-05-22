Совет ветеранов ФСБ России предложил присвоить одной из улиц Орла имя Николая Ковалева

Обращение рассмотрели на заседании профильной Орловской городской комиссии.

Комиссия одобрила предложение и приняла решение присвоить название «улица имени генерала армии Ковалёва» безымянной улице, расположенной в микрорайоне «Зареченский» между улицами Мостовой и Емлютина параллельно Карачевскому шоссе. Как сообщает мэрия, это не потребует перерегистрации граждан и недвижимости.

Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии Горсовета.