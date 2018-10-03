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Орел03.10.2018 Среда 17:02
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Совет федерации одобрил пенсионную реформу

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03.10.2018

Об этом сообщает «Коммерсант».

«За» проголосовали 149 сенаторов, «против» — пятеро, ещё трое воздержались.

Ранее 27-го сентября Госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста в третьем чтении.

Для женщин возраст выхода на пенсию будет повышен до шестидесяти лет, для мужчин — до шестидесяти пяти.

Повышение начнётся с 1-го января 2019-го года и будет проходить постепенно.

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