Совет федерации одобрил пенсионную реформу

Об этом сообщает «Коммерсант».

«За» проголосовали 149 сенаторов, «против» — пятеро, ещё трое воздержались.

Ранее 27-го сентября Госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста в третьем чтении.

Для женщин возраст выхода на пенсию будет повышен до шестидесяти лет, для мужчин — до шестидесяти пяти.

Повышение начнётся с 1-го января 2019-го года и будет проходить постепенно.