Сотруднику аппарата горсовета Орла объявлен выговор за техническую ошибку

Её выявили после обращения одного из депутатов. Оказалось, что при оформлении проекта решение комитета Горсовета по ЖКХ вопрос об организации вывоза мусора в Орле был внесён не в основную повестку дня апрельской сессии, а в раздел «Разное».

В пресс-службе городского парламента отмечают, что решение комитета, в любом случае, носит рекомендательный характер.

30 мая состоится майская сессия Горсовета Орла. На заседании депутаты рассмотрят данный вопрос в основной повестке дня.