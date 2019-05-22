Сотруднику аппарата горсовета Орла объявлен выговор за техническую ошибку
22.05.2019
Её выявили после обращения одного из депутатов. Оказалось, что при оформлении проекта решение комитета Горсовета по ЖКХ вопрос об организации вывоза мусора в Орле был внесён не в основную повестку дня апрельской сессии, а в раздел «Разное».
В пресс-службе городского парламента отмечают, что решение комитета, в любом случае, носит рекомендательный характер.
30 мая состоится майская сессия Горсовета Орла. На заседании депутаты рассмотрят данный вопрос в основной повестке дня.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54754
Другие новости раздела
22.05.2019
В Ливнах появился новый боксёрский ринг
$ USD64.5372(+0.05)22.05
€ EUR71.965422.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?