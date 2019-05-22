Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.05.2019 Среда 11:31
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сотруднику аппарата горсовета Орла объявлен выговор за техническую ошибку

Сотруднику аппарата горсовета Орла объявлен выговор за техническую ошибку

Версия для печати

22.05.2019

Её выявили после обращения одного из депутатов. Оказалось, что при оформлении проекта решение комитета Горсовета по ЖКХ вопрос об организации вывоза мусора в Орле был внесён не в основную повестку дня апрельской сессии, а в раздел «Разное».

В пресс-службе городского парламента отмечают, что решение комитета, в любом случае, носит рекомендательный характер.

30 мая состоится майская сессия Горсовета Орла. На заседании депутаты рассмотрят данный вопрос в основной повестке дня.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54754

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.05.2019

В Орле продолжается ремонт на четырёх центральных улицах

22.05.2019

Василий Лановой провёл творческий вечер в Орле

22.05.2019

В Ливнах появился новый боксёрский ринг

22.05.2019

В этом году в Орловской области зарегистрировано 29 заболеваний корью

22.05.2019

В Орле нетрезвый водитель на Ford Focus врезался в припаркованные автомобили

$ USD64.5372(+0.05)22.05
€ EUR71.965422.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online