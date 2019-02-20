Сотрудники Управления МЧС по Орловской области отработали действия по спасению людей, провалившихся под лёд

Учения прошли на озере «Светлая жизнь».

По одному из сценариев, спасатели, мониторя обстановку на водоёмах с помощью беспилотника, обнаружили человека, который провалился в полынью. По ещё одному сценарию учений, аналогичная помощь понадобилась рыбаку.

Все профессиональные задачи участники мероприятия выполнили полностью.