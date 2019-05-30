Сотрудники УФССП по Орловской области составили «портрет» среднего неплательщика алиментов

Это мужчина, именно они проходят по 85% исполнительных производств по алиментам. Средний возраст должников — 38 лет.

Всего в Орловской области насчитывается почти 5000 должников, которые не платят алименты своим детям.

Не имеют официального источника дохода 44% мужчин, женщин- 56%. В большинстве случаев женщины ведут асоциальный образ жизни, не работают, лишены родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.