Сотрудники УФССП по Орловской области составили «портрет» среднего неплательщика алиментов
30.05.2019
Это мужчина, именно они проходят по 85% исполнительных производств по алиментам. Средний возраст должников — 38 лет.
Всего в Орловской области насчитывается почти 5000 должников, которые не платят алименты своим детям.
Не имеют официального источника дохода 44% мужчин, женщин- 56%. В большинстве случаев женщины ведут асоциальный образ жизни, не работают, лишены родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.
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