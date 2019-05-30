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Орел30.05.2019 Четверг 14:02
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  3. Сотрудники УФССП по Орловской области составили «портрет» среднего неплательщика алиментов

Сотрудники УФССП по Орловской области составили «портрет» среднего неплательщика алиментов

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30.05.2019

Это мужчина, именно они проходят по 85% исполнительных производств по алиментам. Средний возраст должников — 38 лет.

Всего в Орловской области насчитывается почти 5000 должников, которые не платят алименты своим детям.

Не имеют официального источника дохода 44% мужчин, женщин- 56%. В большинстве случаев женщины ведут асоциальный образ жизни, не работают, лишены родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьУФССП

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