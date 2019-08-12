Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.08.2019 Понедельник 13:55
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сотрудники ТТП Орла хотят встретиться с главой города в «красном уголке»

Сотрудники ТТП Орла хотят встретиться с главой города в «красном уголке»

Версия для печати

12.08.2019

Инициативная группа, состоящая из водителей трамваев и троллейбусов, намерена организовать срочную встречу с главой администрации Орла Александром Муромским. Ранее он заявил о готовности к диалогу с сотрудниками предприятия и дал им свой личный телефонный номер для связи. Встреча должна состояться в трамвайном депо в «красном уголке». Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Основной проблемой является то, что дополнительные средства в размере 10 миллионов рублей, выделенные ТТП решением Орловского городского Совета народных депутатов, до сих пор не поступили на счета предприятия. Между тем, счета предприятия заблокированы, а одни долги за электроэнергию оцениваются примерно в 24 миллиона рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56556

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.08.2019

«Секретный» детский лагерь действовал в Орле

12.08.2019

Урок физкультуры обернулся для орловской первоклассницы серьёзной травмой

12.08.2019

В Орле построят акушерский корпус на 100 коек

1
12.08.2019

Молодая орловчанка пострадала в ДТП с фурой

12.08.2019

В Орле дети, участвуя в квестах, рисковали жизнью и здоровьем

$ USD65.2543(+0.12)10.08
€ EUR73.0196(-0.02)10.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online