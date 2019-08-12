Сотрудники ТТП Орла хотят встретиться с главой города в «красном уголке»

Инициативная группа, состоящая из водителей трамваев и троллейбусов, намерена организовать срочную встречу с главой администрации Орла Александром Муромским. Ранее он заявил о готовности к диалогу с сотрудниками предприятия и дал им свой личный телефонный номер для связи. Встреча должна состояться в трамвайном депо в «красном уголке». Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Основной проблемой является то, что дополнительные средства в размере 10 миллионов рублей, выделенные ТТП решением Орловского городского Совета народных депутатов, до сих пор не поступили на счета предприятия. Между тем, счета предприятия заблокированы, а одни долги за электроэнергию оцениваются примерно в 24 миллиона рублей.