Сотрудники полиции помогли пожилой орловчанке вернуться домой
30.11.2018
Прямо на улице к полицейским обратился ученик восьмого класса школы № 26. Он рассказал, что встретил незнакомую пожилую женщину, которая забыла свой адрес и не может вернуться домой.
Пенсионерку доставили в отделение полиции по Железнодорожному району. Здесь она смогла вспомнить своё имя, а также имя родственницы.
Вскоре в полицию обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении своей матери. Когда орловчанка отлучилась в магазин, её мать ушла из дома. Найти её самостоятельно дочь не смогла.
Вскоре мать и дочь встретились в отделении, после чего пенсионерка вернулась домой.
Об этом сообщает Управление МВД.
Короткая ссылка obl1.ru/~/51102
Другие новости раздела
30.11.2018
Сегодня Областной совет народных депутатов принял бюджет региона на будущий год в окончательном чтении
$ USD66.5335(-0.1)01.12
€ EUR75.7484(-0.14)01.12
Наш опрос
Что Вы хотите получить в подарок на Новый год?