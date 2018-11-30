Сотрудники полиции помогли пожилой орловчанке вернуться домой

Прямо на улице к полицейским обратился ученик восьмого класса школы № 26. Он рассказал, что встретил незнакомую пожилую женщину, которая забыла свой адрес и не может вернуться домой.

Пенсионерку доставили в отделение полиции по Железнодорожному району. Здесь она смогла вспомнить своё имя, а также имя родственницы.

Вскоре в полицию обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении своей матери. Когда орловчанка отлучилась в магазин, её мать ушла из дома. Найти её самостоятельно дочь не смогла.

Вскоре мать и дочь встретились в отделении, после чего пенсионерка вернулась домой.

Об этом сообщает Управление МВД.